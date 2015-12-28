СБУ перехватила разговор террористов "ЛНР", в котором боевик просит разрешения у главаря навести "шухер" из минометов

Как сообщает пресс-центр СБУ, перехваченный разговор также разоблачает истинную роль Российской Федерации в событиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Так в разговоре с "бывшим командиром казачьего полка народной милиции 2-го армейского корпуса министерства обороны" так называемой ЛНР Дремовым, который погиб 12 декабря 2015 года, действующий "командир казачьего полка" просит "пошухерить" из минометов. в сторону позиций российсикх солдат.