СБУ перехватила разговор террористов "ЛНР", в котором боевик просит разрешения у главаря навести "шухер" из минометов
21:37, 28 декабря 2015Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили телефонный разговор между двумя главарями террористов "ЛНР", который свидетельствует о регулярных нарушениях ими Минских договоренностей.
Скриншот видео
Как сообщает пресс-центр СБУ, перехваченный разговор также разоблачает истинную роль Российской Федерации в событиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Так в разговоре с "бывшим командиром казачьего полка народной милиции 2-го армейского корпуса министерства обороны" так называемой ЛНР Дремовым, который погиб 12 декабря 2015 года, действующий "командир казачьего полка" просит "пошухерить" из минометов. в сторону позиций российсикх солдат.
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