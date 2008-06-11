Минфин хочет увеличить отчисления в Пенсионный фонд с физических лиц

Министерство финансов Украины предлагает увеличить на 3% отчисления в Пенсионный фонд с зарплат физических лиц.

Это предусмотрено разработанным Минфином законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения», сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина.

В сообщении указывается, что увеличение удержания должно происходить «с обязательным одновременным увеличением заработных плат на соответствующую сумму», при этом не указывается механизм реализации этой нормы.

При этом Минфин предлагает уменьшить на 3% отчисления юридических лиц в Пенсионный фонд с фонда оплаты труда.

На сегодняшний день юридические лица с суммы фонда оплаты труда уплачивают 32,3% в Пенсионный фонд. Удержание с физических лиц в Пенсионный фонд составляет от 2% до 5% в зависимости от суммы месячного дохода.

Также Министерство финансов намерено снизить сбор в Пенсионный фонд с операций купли-продажи безналичной валюты на межбанке с 0,5% до 0,2%.

В Минфине считают, что такие действия будут способствовать легализации зарплат, а перераспределение отчислений в Пенсионный фонд является шагом к внедрению второго этапа пенсионной реформы, связанного с введением накопительной системы.

По сообщению пресс-службы, также планируется отменить 10 неосновных налогов, при этом не указывается, каких именно.