Вывезенное на выставку в Европу скифское золото не может быть возвращено в Крым до окончания оккупации – правозащитник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила юрист британской правозащитной группы Global Rights Compliance Екатерина Бусол сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается скифского золота и его возврата. Международное сообщество не поддерживает оккупацию Крыма, оно призвало в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года не совершать никаких действий, которые могут толковаться как признание изменений статуса Крыма. То есть, возвращение этих артефактов, согласно международному праву, в Крым невозможно», - отметила она.

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Кроме того, по словам Бусол, возвращение скифского золота в Крым невозможно согласно национальному праву Украины, потому что наши государственные музеи не обладают и не могут полноценно распоряжаться культурным достоянием, которое находится в их стенах.

«Соответственно, ценности, которые являются государственной частью музейного фонда Украины, за них отвечает только Министерство культуры Украины, оно в мае 2014 года издало приказ о том, что объекты, которые были вывезены в Амстердам из Крыма на экспонирование, должны быть временно возвращены в Украину, в Киевский исторический музей до окончания оккупации Крыма», - добавила правозащитник.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в музее Алларда Пирсона. После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымских музеев, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры России настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России, а не Украины.

Официальная позиция Украины заключается в том, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно не находится под украинским контролем, их надо передать непосредственно Государству Украина.

Представитель украинской стороны, адвокат компании Берг Стоуп & Сандерс (Bergh Stoop & Sanders) Маартен Сандерс заявлял, что решение о возвращении Украине скифского золота из Амстердама может быть принято до конца года или позже.