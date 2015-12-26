Президент пообещал подписать закон о науке и научной деятельности, содержащий ряд нововведений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с учеными, педагогами и парламентариями, которые занимаются вопросами развития и поддержки науки в Украине.

Президент назвал принятие этого закона по демократической прозрачной процедуре с привлечением Министерства образования и науки, НАУ, вузов, депутатского корпуса, гражданского общества примером консолидации и достижения общей цели. При этом глава государства сделал упор на совместной ответственности ученых и практиков по имплементации этого закона и заверил участников совещания о свом активном участии в этом процессе.

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«Я рассчитываю на вас. Мы должны использовать тот потенциал, наших будущих нобелевских лауреатов, я уверен, что они будут. Мы должны создать лаборатории, создать условия защиты результатов их интеллектуального труда. Мы должны создать законодательство. Мы должны создать для них социальные лифты, и в этом заключается реформа Академии наук, потому что для каждого открывается эта перспектива», – сказал глава государства, подчеркнув, что залогом успеха в этом направлении является совместная разработка закона.

Глава государства также выразил мнение, что следует избавляться от советских стереотипов, прокрустова ложа восприятия науки.

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«Мы живем в других условиях. Мы создадим для молодых ученых лучшие условия. Но этим лучшим условием будет состязательность, вы будете соревноваться за гранты. Вы будете соревноваться за средства «Оборонпрома», за средства государственного оборонного заказа. Будете соревноваться, чтобы получить средства по энергоэффективности», – сказал президент.

«Мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. И этот закон, который мы писали, открывает перед нами уникальные перспективы. Но перед настоящими учеными, людьми, которые хотят преобразовать Украину в современную европейскую державу. И критерием для меня будет, чтобы это почувствовал рядовой гражданин», – заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада Украина приняла закон «О научной и научно-технической деятельности», согласно которому, среди прочего, расширены права научных учреждений, создается Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологии, который будет возглавлять премьер-министр, и вводится национальный фонд исследований для грантового финансирования приоритетных исследований.