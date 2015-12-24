Из Винницы волонтеры отправили бойцам АТО более 6 тонн гумгруза к Новому году

Об этом сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

До Нового года жители собрали воинам от еды до одежды и технических средств. Среди продуктов питания кроме привычных консервов, макарон, печенья и конфет, волонтеры повезли замороженное мясо, концентрированный борщ, домашнюю выпечку, сушеные фрукты, соки и фруктовые концентраты.

Винницкие школьники передали военным баннеры-поздравления с Новым годом, рисунки, письма, поздравительные открытки и печенье, а квартальные комитеты собрали 20 посылок с продуктами и салатами.

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Из одежды военным отправили теплое белье, зимнюю форму, носки, перчатки и теплые стельки. Среди прочего в гуманитарный груз вошли нетбук, телевизор, радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, батарейки, бензопила, запчасти для автомобилей, стиральный порошок, мыло, медицинские средства и прочее.

Особым подарком для воинов станет метровая новогодняя елка от ОО «Гармония». Она изготовлена из бумажных кругов, на которых жители оставили свои поздравления украинским воинам, среди которых наиболее часто встречаются слова «Возвращайтесь живыми».

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«Уже второй год подряд перед Новым годом, вся громада Винницы собирает такую достаточно объемную помощь нашим военным. Я думаю, это будет хороший подарок перед Новым Годом и Рождеством ребятам, которые защищают свою страну на Востоке», - сказал Винницкий городской председатель Сергей Моргунов.