Органы прокуратуры начали проверку детских лагерей

Органы прокуратуры начали проверку готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, и уже выявили ряд нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила начальник отдела защиты прав и свобод несовершеннолетних Генеральной прокуратуры Украины Людмила СКИТЕНКО.

В частности, по ее словам, Генпрокуратура проверила на минувшей неделе готовность к сезону оздоровительных лагерей в Киеве и Киевской области. В результате оказалось, что не все детские лагеря открылись 1 июня. В то же время Л.СКИТЕНКО отметила, что для этого есть еще определенное время.

Говоря о проблемах и нарушениях, которые были выявлены во время проверки, Л.СКИТЕНКО сообщила, что, в частности, у органов прокуратуры есть вопросы к санитарно-эпидемиологической службе, поскольку не во всех лагерях созданы необходимые санитарные условия.

Также есть вопросы относительно урегулирования владельцами лагерей прав пользования землей, в отдельных случаях помещения оздоровительных центров используются не по назначению. Также органы прокуратуры будут проверять “обоснованность калькуляции, на которой базируется стоимость детских путевок”.

Кроме того, Л.СКИТЕНКО отметила, что у прокуратуры есть вопрос, почему при увеличении в госбюджете на 100 млн. грн. расходов на оздоровление 5 млн. детей школьного возраста реально смогут отдохнуть лишь 2,5 млн.

По информации Л.СКИТЕНКО, проверки будут проводиться на протяжении всего лета.

Л.СКИТЕНКО также сообщила, что в Генпрокуратуре склоны считать, что пришкольные лагеря не смогут нормально решить вопрос оздоровления детей. В частности, это касается финансирования. Например, в Кировоградской области, отметила Л.СКИТЕНКО, на питание каждого ребенка в одном из таких лагерей было предусмотрено лишь 60 коп. в день.

В то же время в Генпрокуратуре не исключают, что в этом летнем сезоне возникнут проблемы с оздоровлением детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, или с выделением им соответствующей компенсации. Кроме того, существуют проблемы с оздоровлением детей-инвалидов, заметила Л.СКИТЕНКО.