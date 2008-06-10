Ликвидированы два таможенных поста - один на западе, один на востоке

Приказом Государственной таможенной службы Украины от 4 июня ликвидированы таможенные посты “Батево” – зона деятельности Чопской таможни и “Нежин” – зона деятельности Черниговской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, таможенный пост “Нежин” после прохождения необходимых процедур будет реорганизован в сектор таможенного оформления №4 в составе отдела таможенного оформления №1 Черниговской таможни. На этом посту оформляются преимущественно экспортные грузы, которые не дают значительных поступлений в государственный бюджет (как правило насчитываются только таможенные сборы).

Отделы таможенного оформления №1 и №2, входившие в состав таможенного поста “Батево”, предусматривается реорганизовать в отделы таможенного оформления №6 и №7 таможенного поста „Чоп-железнодорожный”.

Таможенный пост “Батево” был создан в 1991 году и входил в зону деятельности Береговской таможни.

Таможенный пост “Нежин” был создан в 1993 году в Нежине Черниговской области.