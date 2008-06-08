В Больших Сорочинцах полностью восстановили после пожара «Усадьбу Хиври»

В Больших Сорочинцах Полтавской области на территории «Сорочинской ярмарки» полностью восстановлена экспозиция «Усадьба Хиври», которая пострадала от пожара в марте 2008 года

Об этом УНИАН заявил директор ООО „Сорочинская ярмарка" Андрей АНАНЕНКО.

«Мы полностью построили усадьбу заново. Ту огонь уничтожил», - сказал А.АНАНЕНКО.

По его словам, территория ярмарки будет усилена охраной и заборами.

Как сообщил УНИАН, в начале марта нынешнего года на территории «Сорочинской ярмарки» произошел пожар, кторый уничтожил здание экспозиции «Усадьба Хиври». Руководитель проекта «Сорочинская ярмарка» Светлана СВИЩЕВА тогда сообщила, что считает причиной пожара поджег.

С 13 по 17 августа 2008 года в селе Большие Сорочинцы (Полтавская обл.) состоится традиционная Сорочинская ярмарка.