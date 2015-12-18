Порошенко присудил 40 премий 89 молодым ученым

Как сообщает пресс-служба президента, в этом году лауреатами премии стали 89 ученых в возрасте до 35 лет, среди которых 3 доктора и 74 кандидата наук.

Отмечается, что молодые ученые приобщаются к решению проблем, стоящих перед страной и обществом, в частности, исследуют вопросы помощи нашим героям-защитникам в зоне АТО. В часности, премия была присуждена за цикл научных трудов «Система превентивной реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины с боевым стрессом в условиях вооруженных конфликтов».

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Среди отмеченных научных работ также «Перспективные технологии подготовки ракетных топлив», «Повышение функциональной эффективности композитных изделий авиакосмической техники», цикл научных работ «Разработка и биотестирование новых соединений с противовирусной и противоопухолевой активностью», научные труды в области медицины «Изучение функционального состояния сосудов у детей, больных ювенильным ревматоидным артритом» и «Особенности механизма развития эрозивно-язвенных поражений желудка при длительном применении нестероидных противовоспалительных препаратов».

Ежегодная премия президента Украины для молодых ученых присуждается за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые способствуют дальнейшему развитию науки, общественному прогрессу и утверждают высокий авторитет отечественной науки.

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