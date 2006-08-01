Крымские власти решили застроить Тузлу

Крымские власти сегодня на внеочередном заседании Совета министров АРК утвердили комплекс мероприятий по укреплению острова Коса Тузла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совмина.

По информации пресс-службы крымского правительства, мероприятия по укреплению Косы Тузла будут проводиться в связи с тем, что на Косе "сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с интенсивными процессами размыва территории и деформацией юго-восточной оконечности острова". В ходе мероприятий планируется строительство вертолетной площадки; "принятие неотложных мероприятий по инженерной защите Тузлы в составе первоочередных берегоукрепительных работ"; проектно-изыскательские работы и строительство автомобильной дороги с твердым покрытием к юго-восточной части острова; проектно-изыскательские работы и строительство жилья для офицерских семей на Косе Тузла, а также разработка технико-экономического обоснования строительства основных морских берегоукрепительных сооружений.

По информации пресс-службы, общая сумма финансирования комплекса мероприятий по укреплению острова Коса Тузла из средств субвенции Государственного бюджета составляет 15 миллион гривен.

Справка УНИАН. Коса Тузла расположена в Керченском проливе поперек акватории. Уровень воды в проливе постоянно колеблется, поэтому размеры косы не постоянны. Ее длина составляет от 6,5 до 7,0 км, ширина – около 500 м. На острове расположены пансионаты Керченского торгового порта и рыболовецкого комбината, инфраструктура пограничной охраны.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к украинскому острову Тузла. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство дамбы было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.