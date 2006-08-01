Крымские власти решили застроить Тузлу
За счет Госбюджета
Крымские власти сегодня на внеочередном заседании Совета министров АРК утвердили комплекс мероприятий по укреплению острова Коса Тузла.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совмина.
По информации пресс-службы крымского правительства, мероприятия по укреплению Косы Тузла будут проводиться в связи с тем, что на Косе "сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с интенсивными процессами размыва территории и деформацией юго-восточной оконечности острова". В ходе мероприятий планируется строительство вертолетной площадки; "принятие неотложных мероприятий по инженерной защите Тузлы в составе первоочередных берегоукрепительных работ"; проектно-изыскательские работы и строительство автомобильной дороги с твердым покрытием к юго-восточной части острова; проектно-изыскательские работы и строительство жилья для офицерских семей на Косе Тузла, а также разработка технико-экономического обоснования строительства основных морских берегоукрепительных сооружений.
По информации пресс-службы, общая сумма финансирования комплекса мероприятий по укреплению острова Коса Тузла из средств субвенции Государственного бюджета составляет 15 миллион гривен.
Справка УНИАН. Коса Тузла расположена в Керченском проливе поперек акватории. Уровень воды в проливе постоянно колеблется, поэтому размеры косы не постоянны. Ее длина составляет от 6,5 до 7,0 км, ширина – около 500 м. На острове расположены пансионаты Керченского торгового порта и рыболовецкого комбината, инфраструктура пограничной охраны.
29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к украинскому острову Тузла. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.
Строительство дамбы было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.