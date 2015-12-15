70% родителей на оккупированном Донбассе волнует статус "дипломов" и "аттестатов" их детей - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе презентации обновленных «Исследований потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей».

Данное исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и «серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеКрымчане с аттестатами РФ не смогут поступить в украинские вузы

«Актуальной темой является обеспокоенность населения статусом образования, которое получают их дети. Большинство родителей – 66% родителей школьников и 71% родителей студентов - выражают свою обеспокоенность признанием аттестатов и дипломов, которые получат их дети по завершению своего образования», - сказала Харченко.

В то же время эксперт отметила, что детей в образовательных учреждениях стало больше, преподавателей хватает, школы получили новые учебники из России, учебная программа - «российского стандарта».

Читайте такжеВ российские вузы поступили 666 выпускников с аттестатами "ДНР"

«Базовые потребности удовлетворены (отопление, остекление, ремонт крыш). Но есть острая проблема в дополнительных вещах - мебели, гардинах, спортинвентаре, канцелярии, музыкальных инструментах», - сказала Харченко.

Также эксперт отметила, что у детей, проживающих на Донбассе, наблюдается спад социальной активности, они возвращаются в свою обычную зону комфорта.

Читайте такжеВ России намерены принимать школьные аттестаты "ДНР" и "ЛНР"