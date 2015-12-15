В Днепропетровске в результате взрыва в отделении "Новой почты" погиб мужчина
13:47, 15 декабря 2015Общество
2748 0
Сегодня в Днепропетровске около 12 часов в отделении “Новой почты” взорвалась граната, погиб мужчина.
По данным полиции, в помещение “Новой почты” зашел мужчина, после чего раздался взрыв / zbroya.info
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
По данным полиции, в помещение “Новой почты” зашел мужчина, после чего раздался взрыв. Мужчина погиб. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНИАН, ранее в городе Буча Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с компанией парней. Подозреваемого задержали, пострадавших доставили в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter