В Днепропетровске в результате взрыва в отделении "Новой почты" погиб мужчина

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным полиции, в помещение “Новой почты” зашел мужчина, после чего раздался взрыв. Мужчина погиб. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Буча Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с компанией парней. Подозреваемого задержали, пострадавших доставили в больницу.