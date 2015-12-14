СМИ: Аксенов объявил в оккупированном Крыму режим военного времени

Он отметил, что данное решение принято в режиме ЧС, чтобы обеспечить население питьевой водой, передает Flash Crimea.

"В отношении тех, кто препятствует, по режиму военного времени возбуждаем уголовные дела по нанесению вреда "республике" Крым, тут же вводить временную администрацию и скважины все равно передавать (муниципалитетам). Если решение штаба по ЧС не будет выполнено, прошу органы внутренних дел выставить охрану возле данных скважин и проводить принудительную передачу (скважин)", - подчеркнул Аксенов.

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"Совесть надо в конце концов иметь! Судак сидит без воды, а у местных буржуев полное обеспечение. Так быть не должно!" - добавил он.

Стоит отметить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года поставки воды на полуостров прекратили.