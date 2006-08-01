В Киеве подорожал хлеб

В Киеве с сегодняшнего дня выросли цены на основные виды хлеба.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, повышение цен на хлеб не регулировалось распоряжением Киевской городской государственной администрации. Вместо этого, администрация, изучая рынок зерна и хлеба, ситуацию и экономические условия, которые сложились на этом рынке, поручила своим соответствующим распоряжениям Главному управлению по вопросам ценовой политики проводить регистрацию повышения цен на хлеб, который выпекается ОАО “Киевхлеб”, в случае их экономического обоснования. В свою очередь “Киевхлиб” подал соответствующие расчетные материалы, после изучения которых с некоторыми коррекциями в сторону снижения, ГУ зарегистрировало новые цены на хлеб, которые введены с сегодняшнего дня в Киеве.

Говоря о причинах, по которым произошло повышение цен на хлеб В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что до сегодняшнего дня цены на хлеб в столице были самыми низкими по Украине. Но такой уровень цен сдерживался “несколько искусственно”, то есть за счет определенных дотаций из городского бюджета предприятий, которые обеспечивают город хлебом “Киевхлеб” и “Киевмлин”, и занимаются его транспортировкой и перевозкой.

“Сейчас стоит задача, что уровень цен на хлеб должен быть таким, чтобы обеспечить рентабельное его производство с учетом новых цен на зерно, которое задекларировали правительственные органы – это не менее 700 грн. за тонну плюс доставка”, - подчеркнул В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он также отметил, что следует учесть то, что с момента утверждения последних цен в 2004 г. минимальная заработная плата возросла с 205 грн. и до конца этого года ожидается 400 грн.; размер среднемесячной зарплаты в Киеве в 2004 г. составлял 967 грн., а сейчас ожидается 1 тыс. 800 и на конец года есть прогноз, что достигнет 2 тыс. грн. на 1 работающего; средний размер пенсии повысился с 354 грн. в 2004 г. до 545 грн. в 2006 г., а индекс инфляции за этот период составил около 25%. Кроме того, повысилась цена на газ на 70%, на электроэнергию, а также существенно повысились цены на наполнителы, которые применяют при выпекании хлеба. Таким образом, отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, это все привело к тому, что производство муки и хлеба стало убыточным. В то же время сейчас наступает период для проведения закупки зерна нового урожая и предприятиям, которые занимаются изготовлением хлебобулочных изделий, необходимо взять кредиты на 70-100 млн. грн., а при их убыточности это невозможно.

“Это нас заставило согласиться с предложениями “Киевхлеба” и задекларировать с сегодняшнего дня новые цены на хлеб, которые выше действующих в среднем на 30-40 коп. На элитные виды хлеба повышение будет составлять немного больше – в ряде случаев это может быть от 40 до 60 коп.”, - сообщил начальник ГУ по вопросам ценовой политики.

По его информации, с сегодняшнего хлеб “Украинский” домашний подовый будет стоить 1,64 грн., хлеб белый первого сорта – 1,60 грн., батон высшего сотра – 1,40 грн. В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что батон по новым ценам все равно остается самым дешевым по Украине, а относительно “Украинского” хлеба и белого первого сотра, то Киев войдет в пятерку самых низких цен по Украине.

Относительно того, предусматриваются ли какие-то дотации для малообеспеченных жителей столицы из-за повышения цены на хлеб, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, вопрос отдельных таких дотаций пока не рассматривается городской властью. “Если брать армейскую норму потребления хлеба в сутки, то для одного лица это повышение будет составлять в зависимости от тех сортов хлеба, которые человек потребляет где-то от 4 до 8 грн. в месяц, максимум 10 грн.”, – сказал он. Но отметил, что в городе в связи с возможным повышением тарифов на коммунальные услуги, разрабатывается система постоянной адресной помощи малозащищенным слоям населения, которая будет учитывать и повышением цен на хлеб.

[ назад ]