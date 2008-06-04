Украина представит немецким компаниям ряд транспортных проектов

На уровне экспертов Министерства транспорта и связи Украины (МТСУ) и представителей бизнеса Германии состоится встреча с целью ознакомления с деталями потенциальных транспортных объектов для инвестирования.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, соответствующая договоренность достигнута во время двусторонних переговоров министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО и Федерального министра транспорта ФРГ Вольфганга ТИФЕНЗЕЕ в рамках проведения Международного транспортного форума в Германии.

“Мы имеем амбициозные планы относительно подготовки к Евро-2012, которые предусматривают выход на кардинально новый уровень всей транспортной инфраструктуры. Инвестиции в отрасль будут в 5 раз больше, чем за все годы независимости”, - сказал И.ВИНСКИЙ. По словам министра, наиболее актуальными в настоящее время являются вопросы дорожного строительства и реконструкции аэропортов.

“Нас очень интересует инженерная компания, которая бы смогла взять под контроль качество строительства и реконструкции наших автомобильных дорог: мы стремимся не просто потратить средства, а получить качественное и выносливое дорожное полотно. Мы знаем, что Германия имеет в этом значительный опыт, поэтому если Министерство транспорта Германии сможет предложить нам такую компанию - мы были бы очень благодарны”, - сказал он. По словам министра, речь идет о более чем 3000 км новых или реконструированных дорог, которые бы по качеству не уступали немецким.

И.ВИНСКИЙ отметил, что Украина может предложить большое количество транспортных объектов для инвестирования компаниям Германии. “Все предложения относительно развития транспортной инфраструктуры выложены на бумаге. Это 53 объекта, по которым мы можем сделать презентацию для немецких компаний и предоставить исчерпывающие данные об объеме работ”, - сказал он.