Чиновник киевской налоговой взял 7 тысяч за закрытие уголовного дела

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отделения налоговой милиции Государственной налоговой инспекции одного из районов столицы, который требовал и получил от гражданина Украины взятку в размере 7 тыс. долларов за закрытие уголовного дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, во время передачи денег чиновник был задержан. Сейчас он находится под стражей, по уголовному делу проводятся безотлагательные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.