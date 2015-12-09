Рада намерена разрешить осужденным выбирать себе тюрьму

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №2253а проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что осужденный может выбирать, где отбывать наказание в учреждении соответствующего уровня безопасности - которое находится ближе к месту его жительства до осуждения или к месту постоянного проживания его родственников.

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Как говорится в пояснительной записке, необходимость принятия закона обусловлена несоответствием положений национального законодательства в отношении определения места расположения учреждений, в которых должны отбывать наказание осужденные, стандартам Европейского суда по правам человека и другим стандартам Совета Европы.

При этом отмечается, что в решении Европейского суда по правам человека «Винтман против Украины» было установлено нарушение статьи 8 Европейской конвенции ввиду того, что осужденный в течение многих лет содержался на расстоянии около 700 километров от места его жительства и не мог добиться перевода ближе к дому. Это приводило к довольно типичному последствию – существенному усложнению для его семьи (в случае Винтмана - его больной матери) приезжать к нему на свидания.

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