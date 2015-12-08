В киевском метро задержали военного с 6 гранатами и мешком патронов

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Согласно сообщению, сотрудники управления полиции в метрополитене задержали в вестибюле станции 22-летнего молодого человека, который перевозил в сумке и карманах патроны, гранаты и запалы к ним.

Со слов владельца боеприпасов, вышеуказанные предметы он нашел в окопе на полигоне в Донецкой области и решил оставить себе на память.

Читайте такжеПолиция задержала 17-летнего парня, который разгуливал по центру Киева с гранатами и пистолетами (фото, видео)

По предварительной информации, парень проходит военную службу по контракту, в настоящее время находится в Киеве в очередном отпуске.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятый арсенал направили на экспертное исследование. Молодому человеку грозит до семи лет заключения.

Читайте такжеВ Киеве мужчина пытался пронести гранату на борт самолета (фото, видео)