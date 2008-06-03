ГАИшники за 3 недели поймали 170 нетрезвых водителей автобусов

Сотрудники ГАИ в ходе общегосударственной операции "Автобус-2008" выявили с 15 мая 167 случаев управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Также выявлено 5022 случаев превышения установленной скорости движения водителями автобусов, 622 нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Зафиксировано и 162 нарушения водителями автобусов правил дорожного движения во время перевозки организованных групп детей.

В целом с начала проведения мероприятий работники Госавтоинспекции выявили свыше 34 тыс. нарушений Правил дорожного движения, которые совершены водителями автобусов (больше всего их в Днепропетровской области - свыше 3 тысяч, в АР Крым, в Донецкой, Киевской области - свыше 2,5 тысяч в каждом из регионов).

По данным пресс-службы, особое внимание работники Госавтоинспекции также обращают на техническое состояние транспортных средств, которые задействованы для перевозки пассажиров. Работники ГАИ осмотрели 69 тыс. 952 автобуса, в результате чего выяснили, что почти каждое шестое из проверенных транспортных средств эксплуатировалось с техническими неисправностями (выявлено 13187 технически неисправных автобусов). В 2033 случаях зафиксировано переоборудование автобусов и микроавтобусов путем установления дополнительных мест для сидения. Задокументировано также 2612 фактов преднамеренной блокировки водителями запасных и аварийных выходов.

По выявленным правонарушениями составлено 38 тыс. 598 административных протоколов. По результатам проверок автохозяйств должностным лицам выдано свыше 5384 предписаний Госавтоинспекции на устранение выявленных недостатков. В отношении 254 перевозчиков инициировано лишение разрешений и аннулирование договоров на перевозку пассажиров на маршрутах.

Как сообщалось, общегосударственная операция "Автобус-2008", цель которой - усиление безопасности пассажирских перевозок, началась 15 мая и продлится до 16 июня. Ввиду актуальности проблемы профилактики аварийности на пассажирском транспорте, в этом году к операции привлечено свыше 3,5 тыс. работников Госавтоинспекции и 300 работников Глававтотрансинспекции Министерства транспорта Украины.