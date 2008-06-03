Газпром вытесняет Нафтогаз с украинского рынка

"Дочка" российского "Газпрома" "Газпром сбыт Украина" начала свою экспансию на украинском розничном рынке газа. Вчера она объявила о подписании договоров с 30 крупнейшими украинскими потребителями газа. В их число вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, "АрселорМиттал–Кривой Рог", "Азовсталь", Северный и Центральный ГОКи (входят в группу "Метинвест Холдинг"), "Евроцемент Групп" и четыре крупнейших производителя азотных удобрений. Работать с "Газпромом" выгоднее, поскольку он продает топливо на $35 дешевле, чем НАК "Нафтогаз Украины". НАК теперь может рассчитывать разве что на поставки мелким потребителям через сеть собственных трейдеров, пишет Коммерсант-Украина со ссылкой на мнение экспертов.

НАК "Нафтогаз Украины" предпринимала попытки ограничить экспансию "Газпрома" на внутренний рынок Украины. 1 марта "дочка" НАК – "Газ Украины" – направила крупнейшим промышленным предприятиям страны предложение покупать газ у нее, а не у "УкрГаз-Энерго", в котором 25% принадлежит "Газпрому". В случае отказа "Нафтогаз" обещал отключить их от поставок топлива. В апреле Нацкомиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела лицензию "Газпром сбыт Украина", сократив срок ее действия с пяти до одного года.

Тем не менее "Газпром сбыт Украина" предлагает более выгодные условия поставок. Компания продает газ по $290 за тысячу кубометров, тогда как "Нафтогаз" – по $325 за тысячу кубометров, рассказал гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко. "При этом у `Нафтогаза` цена постоянно растет",– добавил он. Так, с 1 мая НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для промышленных потребителей на 10%, а с июня она увеличилась еще на 3% и достигла 1476,71 грн за тысячу кубометров. Кроме того, "Нафтогаз" требует стопроцентную предоплату за газ ("Газпром сбыт Украина" – лишь 66%), а штраф в случае перебора лимита газа составляет 200% от его цены, добавляют в пресс-службе "Днепроазота".

Генеральный директор газотрейдинговой компании Magyar GT Янош Петефи говорит, что "Газпром сбыт Украина", предлагая лучшие условия, уже в ближайшее время получит наиболее крупных и платежеспособных клиентов.

Дочерняя компания российского "Газпрома" – "Газпром сбыт Украина" – была создана в апреле этого года, чтобы заменить ЗАО "УкрГаз-Энерго", которое до последнего времени было единственным поставщиком газа промышленности. В новой структуре будет работать почти весь коллектив "УкрГаз-Энерго".