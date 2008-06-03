Ющенко расставил свои акценты в деле об индийской вакцине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на всестороннем изучении и устранении самих причин, которые привели к смерти 17-летнего подростка в Донецкой области после вакцинации, а не только наказании виновных чиновников.

Об этом пойдет речь во время встречи главы государства с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО, сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, основной темой этой встречи будет состояние расследования обстоятельств смерти 17-летнего подростка в Донецкой области, а также результаты проверки медицинских и фармацевтических заведений на предмет иммунизации населения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Еще одним вопросом, который будет поднят на сегодняшней встрече с А.МЕДВЕДЬКО, - неконтролированная реализация сильнодействующих лекарственных препаратов через аптечные учреждения.

Также будут обсуждаться меры прокурорского реагирования в отношении отдельных чиновников, которые небрежно или безответственно относятся к своим служебным обязанностям в этой сфере.