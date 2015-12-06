На Донетчине в подъезде многоквартирного дома произошел взрыв (фото)
11:11, 06 декабря 2015Общество
2600 0
Вчера около 18.30 в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области в подъезде многоквартирного дома по ул. Папанина произошел взрыв неустановленного предмета, предварительно гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Читайте такжеВзрыв в Симферополе произошел в жилом доме (уточнено)
По данным полицейских, пострадавших в ходе происшествия нет. Личность приведшего гранату в действие устанавливается.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Житомире 13 ноября в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. В результате в помещении выбиты двери, повреждены балконы и окна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter