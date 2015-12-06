На Донетчине в подъезде многоквартирного дома произошел взрыв (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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По данным полицейских, пострадавших в ходе происшествия нет. Личность приведшего гранату в действие устанавливается.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Житомире 13 ноября в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. В результате в помещении выбиты двери, повреждены балконы и окна.