РФ после протестов резко снизила штрафы для дальнобойщиков

Российская Госдума в третьем чтении поддержала закон, который резко снижает штрафы за неоплату проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам.

Читайте такжеВ Москве дальнобойщики перекрыли дорогу и пообещали сжечь фуру на Красной площади, к ним выехали военные (фоторепортаж)

Отмечается, что в новой версии закона штраф составляет пять тысяч рублей за первое нарушение и 10 тысяч рублей за повторное. Сейчас сумма штрафа составляет 450 тысяч рублей за первое нарушение и миллион рублей за повторное.Об этом сообщает Meduza.

Штрафы решили снизить после начала акций протестов дальнобойщиков почти по всей России.

Акция дальнобойщиков связана с вводом с 15 ноября системы платы за проезд по федеральным трассам "Платон". Водители требуют отмены сборов и связанных с ними штрафов, а также жалуются на то, что система оказалась неготова к реальной работе.