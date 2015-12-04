Визит Байдена должен стать сигналом о необходимости наказать виновных в преступлениях на Майдане - правозащитники

Об этом УНИАН сообщил координатор Freedom House в Украине Зорян Кись по случаю визита Байдена в Украину, который начнется в воскресенье, и его запланированного обращения к украинскому парламенту.

«Визит вице-президента Байдена в Украину дает возможность поддержать развитие сильных демократических институтов и практик», – сказал президент Freedom House Марк П. Лагон.

По его убеждению, «коррупция, безнаказанность за нарушения и дискриминация представляют угрозу самому существованию демократии и прав человека в Украине».

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«Вице-президент должен призвать украинских лидеров расследовать и преследовать тех, кто до сих пор не понесли ответственности за нарушения прав человека на Майдане; включить недавние комплексные антидискриминационные нормы в проект новой Конституции; реформировать судебную систему и прокуратуру; и гарантировать права более 1 400 000 внутренне перемещенных лиц в Украине. Эти реформы должны проходить в тесном сотрудничестве с гражданским обществом», - отметил президент Freedom House.

Нынешний визит Байдена в Украину будет уже пятым, начиная с 2009 года. В организации обратили внимание, что Конституционной комиссии поручено подготовить новый Основной Закон до конца года.

«В то время, когда Верховная Рада запретила дискриминацию на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в ноябре 2015 года, эти гарантии могут исчезнуть после принятия нового Трудового кодекса", - выражают обеспокоенность у Freedom House.

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Также организация обеспокоена, что значительная часть переселенцев с востока страны до сих пор не может получить доступ к основным услугам.

В Freedom House напомнили, что Украина как государство получила рейтинг «частично свободная» в ежегодном отчете «Свобода в мире» 2015 года, «частично свободная» в отчете «Свобода прессы» в 2015 году, «частично свободная» в отчете «Свобода в Сети» 2015 года, и получает оценку демократии 4,75 по шкале от 1 до 7, где 7 является наихудшей возможной оценкой в отчете «Страны переходного периода» в 2015 году.