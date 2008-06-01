В Киеве построят два центра помощи детям

В этом году в Киеве планируется построить два центра помощи детям лишенных родительской опеки, которые будут работать на благотворительные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС во время посещения уникального центра помощи детям „Город счастливых детей”.

По его словам, „Город счастливых детей” - это благотворительная организация, работающая за спонсорские средства.

„Этот центр работает исключительно за средства, которые переводят спонсоры. Это разнообразные компании и организации, которые принимают участие в городской программе, инициированной киевской властью. Это первый центр, который мы открыли. В этом году мы планируем построить еще два таких заведения, поскольку есть много людей, которые хотят использовать средства на благотворительность, но не знают, как правильно это сделать”, - сообщил первый заместитель председателя КГГА.

Д.БАСС отметил, что столичная власть уделяет большое внимание работе с детьми из неблагополучных семей.

„Киевский мэр лично контролирует проблему беспризорных детей, за последние два года сделан весомый объем работы, результаты которой очевидны – вы практически не увидите брошенных детей на улицах Киева, как это было раньше. Работают специальные патрули, которые проводят рейды и привозят детей из улиц в центры, как благотворительные, так и муниципальные. Сейчас мы реконструируем заведения, которые финансируются из городского бюджета и набираем новых педагогов-воспитателей, которые небезразличны к этому делу. Таким образом, мы внедряем абсолютно новый подход к решению проблемы беспризорных детей”, - отметил Д.БАСС.

Сегодня Д.БАСС подарил “Городу счастливых детей” автобус.

*** “Город счастливых детей” находится на ул. В.Порика, 13б и работает с начала этого года.

Основными заданиями центра, который одновременно может принять 21 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет, является комплексная социально-психологическая реабилитация, обучение детей, лишенных родительской опеки, развитие творческих способностей, организация досуга и оздоровление, а также системная работа с родителями с целью создания благоприятных условий для возвращения ребенка в семью.