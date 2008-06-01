Европу в августе ожидает рекордный уровень инфляции

Рекордный уровень инфляции ожидает Европу в августе этого года, утверждает аналитик швейцарского банка UBS Санил Кападия. "Инфляция должна продолжить свое ускорение, достигнув 3,8%-3,9% в августе, что обусловлено, в частности, ростом цен на энергоресурсы", - приводит его слова люксембургская газета "Тагеблатт".

Эксперт инвестиционного банка Lehman Brothers Джайда Джаяни, со своей стороны, ожидает, что снижение инфляции в Европе произойдет не ранее октября.

Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, на которое ссылается РИА "Новости", в мае этого года рост цен в среднем по 15 странам зоны евро составил 3,6% в годовом исчислении. Этот рекордный для "еврозоны" уровень был впервые достигнут в марте текущего года, а в апреле показатель инфляции снизился до 3,3%.

Самые высокий ее уровень в мае - в 5,21% - был зафиксирован в Бельгии впервые за 23 последних года. В Испании он вырос до 4,7% - самого высокого показателя за последние 11 лет, - а в Италии достиг 3,6%, чего не наблюдалось с 1996 года.

Аналитики объясняют эту тенденцию ростом цен на нефть и продовольственные товары.