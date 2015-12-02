В Конотопе при получении взятки задержан начальник полиции

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области 1 декабря около 16 часов задержан "на горячем" начальник Конотопского отдела полиции ГУ Национальной полиции в области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 30 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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В настоящее время полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

2 ноября этому же полковнику полиции уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 27 (организация), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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