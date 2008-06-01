В Луганской области сегодня в 2 раза повышается тариф на воду

В Луганской области с 1 июня тарифы на воду и водоотвод повысятся почти вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению ХХІІ сессии Луганского областного совета, население будет платить за водоснабжение 1 м. куб. воды 3 грн. 90 коп., а за водоотвод – 2 грн. 76 коп. До сих пор эти тарифы в Луганске составляли соответственно 1 грн. 75 коп. и 1 грн. 10 коп.

Для бюджетных организаций утверждены такие тарифы: за поставку 1 куб. м воды – 7 грн. 50 коп., за водоотвод - 8 грн. 04 коп.

Все другие организации будут платить за водоснабжение 1 куб. м – 9 грн., за водоотвод – 8 грн. 04 коп.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года сессия Луганского областного совета приняла решение о передаче имущественного комплекса ОКП «Компания «Лугансквода» российскому инвестору – группе компаний «Росводоканал».