СБУ задержала банду, готовившую теракт в воинской части в Рубежном

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, теракт с применением гранатометов, взрывчатки и стрелкового оружия задержанные должны были совершить на территории воинской части, которая расположена неподалеку химического завода.

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Организатор группы, житель Лисичанска, воевал на стороне боевиков "ЛНР/ДНР", в т.ч. в группировке "Оплот" под командованием главаря террористов Александра Захарченко, принимал непосредственное участие в боях в районе Донецкого аэропорта. Кроме того, диверсант проходил спецподготовку в тренировочных лагерях для боевиков на территории России и в оккупированном Стаханове.

Получив от российского куратора задание совершить теракт, диверсант привлек к делу местных наркоманов и других девиантов.

Во время подготовки к акции злоумышленник был задержан сотрудниками Управления СБ Украины в Луганской области совместно с полицией.

Деятельность диверсантов расследуется в соответствии с уголовным производством по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные и следственно-розыскные действия. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению других преступлений.