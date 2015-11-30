Экс-регионалка Бережная в эфире российского канала назвала Украину "УкроИГИЛом" (видео)

Экс-нардеп от "Партии регионов" Ирина Бережная 29 ноября участвовала в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на российском провластном телеканале "Россия". Видеозапись ее выступления появилась на канале программы в youtube.

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"Стремительно Украина превращается в террористическое государство "УкроИГИЛ", где просто сносятся памятники истории, устраивается продуктовая, транспортная, теперь уже энергетическая блокада (общественная блокада Крыма, - ред.). Многие со мной согласятся, что именно такой сценарий планировался во время государственного переворота", - утверждает Бережная.

"Даже стоящий рядом с ней Вадим Колесниченко, который тоже не является симпатиком Майдана, обалдел и изменился в лице. Это можно увидеть с 1:07:50 -- 1:07:57", - прокомментировал видеозапись в своем Фейсбук нардеп Борислав Береза.

Отметим, Украина аннулировала дипломатический паспорт Бережной и еще 88 чиновников, в том числе Азарова, в августе 2015 года.