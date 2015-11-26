Жебривский дал городским главам Донецкой области месяц на выполнение закона о декоммунизации

Об этом сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы облгосадминистрации.

«21 ноября истек срок, отведенный местным советам для декоммунизации. Больше тянуть некуда. Даю вам месяц, до 21 декабря, на исполнение этого закона. После этого я лично переименую улицы, скверы и площади, если этого не сделаете вы», - подчеркнул Павел Жебривский.

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Председатель ОГА подчеркнул, что «названия палачей украинского народа не должны висеть на улицах славной украинской Донетчины».

Ранее УНИАН сообщал, что на территории Донецкой области по состоянию на 1 сентября 2015 в рамках декоммунизации переименованию подлежат 47 населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов, в которых есть объекты топонимики, которые подпадают под действие закона о декоммунизации - 433.