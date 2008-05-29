Кабмин одобрил изменения к закону о государственном оборонном заказе
00:23, 29 мая 2008Общество
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Об этом сообщила Юлия Тимошенко
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения к Закону «О государственном оборонном заказе».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что изменения позволят повысить эффективность работы предприятий, работающих в этом направлении.
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