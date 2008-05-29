Кабмин одобрил изменения к закону о государственном оборонном заказе

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения к Закону «О государственном оборонном заказе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что изменения позволят повысить эффективность работы предприятий, работающих в этом направлении.