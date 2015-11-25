Сегодня в Краматорске загудят сирены

Сегодня с 13.50 до 15.00 в Краматорске будет проводиться плановая комплексная проверка работоспособности системы централизованного оповещения с включением электросирен на территории города и Донецкой области.

Управление гражданской защиты просит соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, пишет 6264.com.ua. Читайте такжеКраматорчанин добровольно сдал в милицию гранату и патроны Включение электросирен будет сопровождаться передачей соответствующей информации по сетям проводного радиовещания, а также в эфире радиостанций "Перец FM" (частота 105,7) и МФМ (частота 106,2).

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