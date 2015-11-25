Сегодня в Краматорске загудят сирены
12:59, 25 ноября 2015Общество
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Сегодня с 13.50 до 15.00 в Краматорске будет проводиться плановая комплексная проверка работоспособности системы централизованного оповещения с включением электросирен на территории города и Донецкой области.
Включение электросирен будет сопровождаться передачей информации по радио / фото Минобороны
Управление гражданской защиты просит соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, пишет 6264.com.ua.
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Включение электросирен будет сопровождаться передачей соответствующей информации по сетям проводного радиовещания, а также в эфире радиостанций "Перец FM" (частота 105,7) и МФМ (частота 106,2).
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