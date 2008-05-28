В КС напомнили Тимошенко, что ее дело - выполнять, а не критиковать

Решения Конституционного Суда должны выполняться, а не комментироваться политиками или должностными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду заявил председатель КС Украины Андрей СТРИЖАК.

Он еще раз напомнил, что согласно Конституции Украины, решения Конституционного Суда являются обязательными для выполнения, являются окончательными и не подлежат обжалованию.

При этом председатель А.СТРИЖАК не высказывал никакой реакции по поводу комментариев относительно последнего решения КС. «В законе о бюджете, где шла речь о гарантиях возвращения сбережений, где шла речь о государственной помощи семьям с детьми, эти пункты вообще не были предметом рассмотрения Конституционного Суда», - сказал А.СТРИЖАК.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

Судья КС, докладчик по этому вопросу Дмитрий ЛЫЛАК отметил, что прекращено конституционное производство по конституционному представлению 101 депутата относительно тех норм закона о Госбюджете на 2008 год, которые еще не вступили в силу.

Сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров Украины возобновит социальные выплаты, приостановленные по решению Конституционного Суда.

«Правительство сейчас приняло постановление, которым вопреки решению Конституционного Суда, но, базируясь на тех статьях закона о Государственном бюджете, который сегодня все еще остается в действии в некоторой части, возобновляет все социальные выплаты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что в том случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра подпишет закон о возобновлении доходной части Государственного бюджета и Пенсионного фонда, то можно будет говорить о приостановке еще одной провокации, направленной против демократической коалиции и правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что решение КС носит заказной характер. По ее мнению, в изменениях в Конституцию необходимо предусмотреть другой механизм формирования Конституционного Суда.

«Я убеждена в том, что в Конституцию должны быть внесены изменения, что КС формируется не на политической основе, а на основе профессионализма, на основе настоящих квалификационных требований к конституционным судьям. Кроме того, необходимо ввести ответственность судей КС за принятие заведомо неправосудных решений. Я хочу напомнить тот случай, когда КС признавал второй президентский срок Леонида КУЧМЫ первым сроком. И таких примеров, к сожалению, достаточно в КС», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, в марте т.г. заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что в случае принятия Конституционным Судом позитивного решения относительно представления Верховного Суда и 101 народного депутата по поводу отдельных норм закона о Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно отмены и изменений объема прав и обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий - УНИАН), расходы Госбюджета необходимо будет увеличить на 129 млрд. грн. По его словам, в данном случае дефицит бюджета может увеличиться до 13% ВВП.