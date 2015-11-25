Задержанные за содействие сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ" не признают своей вины - СМИ

При этом, они не скрывают откровенно антиукраинских взглядов, сообщает ТСН.

Отмечается, что свой информационный ресурс для распространения сепаратистских идей задержанные СБУ мужчины создали еще весной 2014 года. Впоследствии, с другими единомышленниками они организовали проект "Медиалюстрация", который критикует украинские СМИ за патриотизм и раздает антипремии "Геббельс ТВ".

Во время обыска в доме одного из сторонников "Новороссии" нашли незарегистрированное оружие. Деятельность обоих подозреваемых следователи квалифицировали по статье о создании террористической группы. Санкция предусматривает заключение сроком до 15 лет.

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Отмечается, что ни Василец, ни Тимонин не скрывали своих взглядов. Наоборот, пропагандировали их в соцсетях и среди знакомых. При этом, они смогли стать членами общественного совета при Министерстве информационной политики Украины. А СБУ внезапно заинтересовалась мужчинами, как только выяснять их деятельность начали журналисты ТСН.

Министр Юрий Стець признался, что хоть и лично утверждал состав Общественного совета своего министерства, но кто туда пришел – не проверял.

"Я не имею права вмешиваться в формирование Общественного совета. Как и другой чиновник, министр при любом другом органе власти", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, утром, 24 ноября, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины начали следственные действия в отношении лиц, которые подозреваются в техническом содействии трансляции телеканала террористов "Новороссия ТВ" через сеть Интернет.

Отмечается, что они способствовали настройке прямого эфира, трансляции новостей и видеоматериалов, помогли организовать взаимодействие между подразделениями канала, проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов и лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение. Кроме того, они зарегистрировали и настроили трансляцию канала "Новороссия ТВ" на популярных видеохостингах.