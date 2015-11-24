Более 500 полицейских обеспечат порядок на выборах в Мариуполе

В связи с проведением выборов 29 ноября в Красноармейске и Мариуполе приказом Главного управления Национальной полиции 14 ноября, начиная с 12.00 весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

На охрану общественного порядка на избирательных участках будет задействовано 518 сотрудников полиции, то есть на каждом избирательном участке сразу после получения бюллетеней и до конца избирательного процесса будут дежурить по 2 правоохранителя.

В Красноармейске и Мариуполе действуют 9 территориальных избирательных комиссий и 250 участковых комиссий. Правопорядок на улицах будут обеспечивать около 200 правоохранителей. Кроме того, почти 200 сотрудников полиции будут находиться в резерве и всегда будут готовы пополнить ряды защитников правопорядка в случае возникновения экстренных ситуаций или совершения других провокационных действий.