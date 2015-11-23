Генпрокуратура требует от вузов отчислить студентов, поступивших по поддельным сертификатам ВНО

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры. Как говорится в сообщении, факты использования непосредственно абитуриентами для поступления в вузы поддельных сертификатов о результатах ВНО подтверждены проведенными в настоящее время компьютерно-техническими экспертизами и другими следственными действиями по уголовному производству по фактам несанкционированного изменения информации в реестре лиц, которые прошли ВНО.

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В Генпрокуратуре сообщают, что письма о необходимости отчисления лиц направлены ректорам Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, Киевского национального университета им. Шевченко, Киевской национальной академии внутренних дел, Национального медицинского университета им. Богомольца и других.

При этом в Генпрокуратуре обратились и к студентам и бывшим абитуриентам с предложением сообщить об обстоятельствах совершения действий по формированию недостоверных сведений о прохождении ВНО.

В то же время количество лиц, которые поступили в вузы на основании поддельных сертификатов ВНО, в Генпрокуратуре не уточняют.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Генпрокуратуре заявили, что должностные лица руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли ВНО, для изменения информации в пользу третьих лиц.

По данным ГПУ, следствием установлено, что служебные лица УЦОКО систематически вносили изменения и уничтожали информацию, которая обрабатывается в базах данных УЦОКО и хранится на серверном оборудовании. Как следствие, в ручном режиме предоставлялись незаконные преимущества в доступе к высшему образованию.

Анализом изъятых в ходе обысков доказательств установлены изменения данных в системе в отношении более 100 человек. Кабмин 21 сентября уволил Игоря Ликарчука с должности директора УЦОКО.