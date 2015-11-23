В Крыму рассказали, как будут решать проблему отсутствия света на дорогах и в портовых городах

Об этом сообщается на сайте оккупационной власти Севастополя.

«Обращаюсь к ГИБДД: необходимо обеспечить безопасность дорожного движения, поэтому в условиях неработающих светофоров на всех значимых перекрестках должны работать регулировщики», - сказал Меняйло на совещании.

Кроме того, "губернатор" потребовал от автоперевозчиков не повышать цены на проезд.

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В портовых городах Крыма задействуют суда для дополнительной выработки электроэнергии, передает "Крыминформ".

"Сейчас нами прорабатывается вопрос и даны поручения. Изучается вопрос в портовых городах - по крайней мере в Керчи, Евпатории, Ялте - о подключении судовых двигателей к выработке электроэнергии. До вечера такие вопросы будут решены", - заявил так называемый глава Крыма Аксенов.

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Он добавил, что "глава Минтранса Крыма" рассматривает возможность выработки электроэнергии в керченском порту.

"Андрей Георгиевич Безсалов ("министр транспорта") прорабатывает вопрос подключения от судовых дизелей. Мы, может, кого-нибудь из "Черноморнефтегаза" передислоцируем к вам в порт, чтобы можно было от судовых установок запитку производить", - сообщил Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опорыостальных линий электропередач. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма, стартовавшей 20 сентября, продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.