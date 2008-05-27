Выборы в Киевсовет: обработаны данные 946 участков

По данным с 946 избирательных участков, на выборах в Киевсовет Блок Леонида Черновецкого набирает 30,52% голосов, Блок Юлии Тимошенко – 22,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия в 18.00.

По данным ТИК, трехпроцентный проходной барьер в Киевсовет также преодолевают Блок Виталия Кличко, который набирает – 10,57%, Блок Литвина – 8,15%, “Гормадський актив Киева“ – 5,94%, Партия регионов – 3,94% и Блок Николая Катеринчука - 3,45%.

Остальные партии и блоки набирают меньше 3% голосов.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 участков