Нацполиция сделала официальное заявление относительно событий на Херсонщине

С целью обеспечения безопасности подразделения Нацполиции провели предусмотренные законом меры по охране опасных поврежденных участков высоковольтных линий для проведения срочных работ работниками технических служб ГСЧС и Минэнергоугля.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Они должны были провести заземление электрических опор, чтобы не допустить тяжелых последствий для граждан Украины от возможного разрушения опор вследствие поражения током под высоким напряжением", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все вопросы относительно энергоснабжения наоккупированных агрессором полуостров должны решаться на государственном уровне. Нацполиция находится в стороне от политических акций и не вмешивается в их ход.

В Нацполиции отметили, что сообщения различных источников о нанесении работниками Нацполиции повреждений участникам блокады АР Крым во время конфликта вокруг аварийных участков опор электросетей обязательно будут расследованы в предусмотренном законом порядке. Они находятся на личном контроле главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. Так же, как и факты нанесенияповреждений работникам Нацполиции агрессивно настроенными участниками блокады", - сообщили в департаменте коммуникации.

Читайте такжеВ Херсонской области правоохранители окружили взорваные ЛЭП для доступа к ним ремонтных бригад – полиция

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области участников блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления.

Ранее сегодня на месте обрушения электроопор в Чаплинке Херсонской области между участниками блокады, которые препятствовали началу ремонтных работ, и правоохранительными органами, которые прибыли на место во главе с бывшим заместителем начальника Херсонской милиции, а ныне руководителем департамента МВД по противодействию наркопреступности Ильей Кивой произошел конфликт. Возникла небольшая стычка.

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Правоохранители окружили взорванные линии электропередач и участников блокады для обеспечения доступа к ЛЭП ремонтных бригад.

Напомним, 20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва, вероятно, противотанковых мин, разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач, по которым подается электроснабжения в Крыму. Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.