Четверть опрошенных украинцев готовы выехать за границу, если бы у них был такой выбор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции, представляя результаты опросов общественного мнения, проведенных в течение 2014-2015 годов (последняя волна проведена с 6 по 15 ноября, выборочная совокупность каждого исследования - более 2 тысяч респондентов).

Она отметила, что на вопрос о том, действительно ли люди соглашаются с утверждением, что, имея выбор, они бы предпочли жизнь в Украине, утвердительно ответили 59%, а отрицательно ответили - 26%.

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По ее словам, готовы поехать в другую страну, чтобы работать – 30,9%, а 22,1% готовы уехать на постоянное место жительства за пределы Украины. При этом Балакирева сообщила, что есть определенная разница в этих настроениях в зависимости от возрастных групп, в частности, работать за границей в большинстве готовы молодые люди, а на постоянное место жительства предпочитают также переехать люди преклонного возраста, чтобы у них была «достойная старость», хорошее социальное обеспечение.

Балакирева отметила, что когда вопрос ставится конкретно, насколько реальны шаги для выезда людей, то становится понятно, что речь идет о 3-4% опрошенных, которые собирают документы, ищут возможности выезда.