ГПУ не исключает участия российских снайперов в расстреле Майдана

Информация об участии российских снайперов во время разгона участников Революции Достоинства в феврале 2014 года не подтверждается, но и не отвергается.

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Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНИАН.

"В отношении снайперов, в настоящее время, эта информация не подтверждена. Хотя она и не исключается", - подчеркнул он.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.