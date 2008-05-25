”Золотую ветвь” Каннского фестиваля получил фильм ”Между стен”

"Золотую пальмовую ветвь" 61-го Каннского кинофестиваля получил фильм Лорана Канте "Между стен" (Entre les murs), сообщает агентство AFP. Решение было объявлено председателем жюри Шонном Пенном во время торжественной церемонии закрытия фестиваля в воскресенье вечером. "Это восхитительный фильм, - отметил американский актер и кинорежиссер. - Решение жюри было единогласным".

Фильм "Между стен" рассказывает о повседневной жизни молодой учительницы французского языка в колледже для неблагополучных детей. Фильм был снят по мотивам автобиографического романа Франсуа Бигодо. "Мы хотели снять фильм о современном французском обществе: разнообразном, полном жизни и сложном", - сказал Канте, принимая главный приз из рук Роберта де Ниро.

Французский фильм побеждает на фестивале в Каннах впервые с 1987 года.

Приз лучшему актеру получил Бенисио дель Торо за роль Эрнесто Че Гевары в четырехчасовом фильме Стивена Содерберга "Партизан" (Guerrilla) о легендарном латиноамериканском революционере.

Лучшей актрисой признана бразильянка Сандра Корвелони за главную роль в фильме Уолтера Сэйлса и Даниэлы Тома "Линия прохода" (Linha de Passe).

Приз лучшему режиссеру получил турок Нури Бильге Джейлан за картину "Три обезьяны".

Жюри фестиваля также отметило фильм "Гоморра" итальянца Маттео Гарроне, снятый по одноименной книге и повествующий о калабрийской мафии.

Премию за лучший сценарий получили братья Люк и Жан-Пьер Дарденн за "Молчание Лорны" (Le Silence de Lorna).

Приз за заслуги перед кинематографом получили Катрин Денев и Клинт Иствуд, выступивший в роли режиссера и представивший на фестивале свой новый фильм "Обмен" (The Exchange) с Анджелиной Джоли в главной роли.

Лента.ру