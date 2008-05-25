Кто получит "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля?

В Каннах сегодня будут объявлены имена победителей кинофестиваля, лучший из которых получит высшую награду - "Золотую пальмовую ветвь", сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Самый престижный в мире фестиваль подошел к финалу без явного лидера. Предсказать имя победителя затрудняются даже эксперты. В то же время они полагают, что больше всего шансов на победу у Клинта ИСТВУДА с картиной "Подмена" и француза Арно ДЕПЛЕШАНА, который привез в Канны ленту под названием "Рождественская история".

Сам председатель жюри, известный актер и режиссер Шон ПЕНН оценил подбор фильмов на нынешнем фестивале как хороший. При этом он подчеркнул, что в этом году в Каннах значительно увеличилось число картин, которые имеют политическое звучание. Традиционно, не обошли вниманием фестиваль и суперзвезды киноиндустрии. Со своими работами здесь побывали режиссеры Стивен СПИЛБЕРГ, Вуди АЛЛЕН, Эмир КУСТУРИЦА и многие другие. Посетила Канны и певица МАДОННА: она приезжала как продюсер документального фильма об африканских жертвах СПИДа.

Всего в конкурсной программе было показано 22 фильма. Итоги фестиваля станут известны сегодня вечером.