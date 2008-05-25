В Каzантипе устроят бесплатную «Демонстрацию Щастья»

30-31 мая в селе Поповка (Крым) в Республике Каzантип пройдет традиционная акция «Демонстрация Щастья».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается официальном сайте Каzантипа.

«Демонстрация Щастья» - это генеральная репетиция нового сезона Каzантипа, отмечают организаторы акции.

День наглядной «Демонстрации Щастья» является национальным праздником Республики Каzантип. Во время праздника будут выступать несколько десятков ди-джеев.

«Все начнется 30 мая в 19 часов 57 минут, а 31 мая в 15.00 шумная демонстрация двинется по улицам Поповки», - отмечается на сайте.

«Тысячи жителей республики в этот день (31 мая – УНИАН) колесят по буеракам Поповки на огромных музыкальных платформах и жизнеутверждающе демонстрируют чувство Щастья», - добавляют организаторы.

Участие в акции «Демонстрация Щастья» бесплатное, но необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте Каzантипа.