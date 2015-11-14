В Харькове горел крупнейший рынок Украины (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

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По его словам, локализация пожара произошла в 11:30. В целом площадь горения превысила 2,5 тыс. кв м. В тушении были задействованы около 80 сотрудников ГСЧС и курсантов Национальной академии гражданской защиты населения, а также 20 единиц пожарной техники.

Лупандин отметил, что для охраны общественного порядка и обеспечения целостности имущества предпринимателей были привлечены работники полиции и Национальной гвардии Украины.

В настоящее время на территории торгового центра открытого огня нет, однако продолжается тление. Пожарные проводят разборку и проливания очага возгорания. Также работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины пожара.

За медицинской помощью никто не обращался. В настоящее время сведений о пострадавших и погибших нет.

Пожар на территории крупнейшего в Украине торгового центра "Барабашово" произошел сегодня, 14 ноября, в 9:20.