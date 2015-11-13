ОБСЕ потребовала от РФ прекратить отправлять на оккупированный Донбасс "гуманитарные конвои"

Как сообщает группа «Информационное Сопротивление», об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter.

"Россия могла бы сотрудничать с Украиной, чтобы доставлять гуманитарную помощь. Незаконные конвои должны прекратиться", - говорится в сообщении.

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Как известно, за все времяроссийская сторона ни разу не допустила к оформлению и проверке «гуманитарных конвоев» украинских пограничников и таможенников и, что наиболее важно, представителей Международного комитета Красного Креста.