Боевики пытались перепродать лекарства из российского "гумконвоя" на подконтрольной Киеву территории (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Во время осмотра автомобиля сотрудники СБ Украины обнаружили медикаменты, которые попали в "ЛНР" как гуманитарная помощь из РФ. На упаковке был указан адрес отправителя – "Федеральное Госбюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России, г. Москва".

Кроме того, в машине обнаружено разрешение на перевозку медпрепаратов для лечебных учреждений "ЛНР", выданное "Министерством здравоохранения ЛНР" коммунальному предприятию Луганской области "Фармация". В СБУ отметили, что документ подписан фейковым министром Ларисой Айрапетян.

"По словам экспертов, этот случай свидетельствует о продаже чиновниками самопровозглашенного "Минздрава ЛНР" дефицитных лекарств из гуманитарной помощи для личного обогащения. На фоне обнищания рядовых граждан, постоянной нехватки препаратов в больницах на временно оккупированных территориях, террористы "ЛНР" цинично спекулируют лекарствами первой необходимости", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщалось, 44-й "гуманитарный конвой" РФ вторгнулся на оккупированый Донбасс 12 ноября.