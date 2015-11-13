СМИ: Разбившийся в Словакии украинский вертолет мог принадлежать контрабандистам

Источник, близкий к министру внутренних дел Словакии, сообщил, что на борту разбившегося украинского вертолета были контрабандисты.

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