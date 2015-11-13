СМИ: Разбившийся в Словакии украинский вертолет мог принадлежать контрабандистам

16:41, 13 ноября 2015
Общество
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Источник, близкий к министру внутренних дел Словакии, сообщил, что на борту разбившегося украинского вертолета были контрабандисты.

ТА3

По данным источника, контрабандисты везли в Словакию партию сигарет, передает местный телеканал ТА3.

Катастрофа вертолета могла произойти из-за густого тумана. Также рассматривается версия, что вертолет не набрал нужную высоту.

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Украинские официальные лица данные о крушении пока не подтверждают.

Вертолет потерпел крушение в среду.

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