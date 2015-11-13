СМИ: Разбившийся в Словакии украинский вертолет мог принадлежать контрабандистам
16:41, 13 ноября 2015Общество
2846 0
Источник, близкий к министру внутренних дел Словакии, сообщил, что на борту разбившегося украинского вертолета были контрабандисты.
Вертолет мог разбиться из-за густого тумана / ТА3
По данным источника, контрабандисты везли в Словакию партию сигарет, передает местный телеканал ТА3.
Катастрофа вертолета могла произойти из-за густого тумана. Также рассматривается версия, что вертолет не набрал нужную высоту.
Читайте такжеКатастрофа Су-25 под Запорожьем: за штурвалом самолета был молодой летчик родом из Крыма (фото)
Украинские официальные лица данные о крушении пока не подтверждают.
Вертолет потерпел крушение в среду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter