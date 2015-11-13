Порошенко утвердил мероприятия в память о жертвах голодомора

В Украине пройдут тематические мероприятия / Фото УНИАН

Этот указ направлен в ознаменование памяти пострадавшего от геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, совершенного тоталитарным репрессивным сталинским режимом, а также голодоморов 1921-1922 и 1946-1947 годов в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поручил Кабинету министров безотлагательно образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2015 году соответствующих мероприятий, привлекая в его состав, в частности, представителей Общественного комитета по ознаменованию памяти жертв Голодомора – геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Так, в День памяти жертв голодоморов, 28 ноября, в частности предусмотрены траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора» в Киеве, а по всей Украине – проведение тематических научных, информационных и культурно-художественных мероприятий, выставок, презентаций, документов, фото - и видеоматериалов.

28 ноября на территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера, а в 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручено активизировать работу по признанию международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом Украинского народа.